Рада не поддержала увольнение Климкина, Полторака и Грицака

Народные депутаты не поддержали предложения президента / УНИАН

В четверг, 6 июня, Верховная Рада не поддержала президентские предложения об отставке министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака.

По вопросу освобождение от должности Павла Климкина депутаты голосовали за два проекта постановления.

За проект постановления под регистрационным № 10367, которым предусматривалось принять отставку Климкина с должности министра иностранных дел Украины, проголосовал лишь 141 народный депутат при необходимом минимуме 226.

Читайте также"Это бунт": Зеленский жестко распек проваливающих его законопроекты депутатов РадыТакже парламент не поддержал проект постановления, внесенный президентом Украины, об освобождении Климкина от должности главы МИД. За этот проект постановления проголосовали 137 (при необходимом минимуме 226) народных депутатов.

Кроме того, Рада не поддержала президентский проект постановления об освобождении Степана Полторака от должности министра обороны Украины (№ 10344).

За проект проголосовали всего 67 народных депутатов из 307 зарегистрированных в сессионном зале.

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Вместе с тем парламент не поддержал президентский проект постановления об освобождении Василия Грицака от должности председателя Службы безопасности Украины (№10345).

За проект постановления проголосовали только 78 народных депутатов из 304, зарегистрированных в сессионном зале.

Рада отказалась от законопроекта Зеленского о незаконном обогащении. Также парламентарии отказались рассматривать альтернативный законопроект против коррупционеров.

Читайте такжеЗеленский отправил в отставку главного пограничника Украины30 мая Зеленский внес в Верховную Раду представление об освобождении от должности министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и председателя СБУ Грицака.

Полторак после встречи с Зеленским, заявил, что будет возглавлять Министерство обороны до решения Верховной Рады об его отставке.

20 мая Полторак написал заявление на имя Зеленского об отставке.

20 мая Грицак подал на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому рапорт об отставке.