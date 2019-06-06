Парламент не поддержал отставку министра обороны Полторака

Степан Полторак / скриншот

Верховная Рада Украины отказалась отправлять в отставку министра обороны Степана Полторака.

На своем заседании в четверг, 6 июня, парламент отклонил проект постановления № 10344 об увольнении Полторака.

Отметим, что законопроект поддержали лишь 37 народных депутатов, в то время как для принятия решения нужно минимум 226 голосов.

Напомним, ранее Рада отказалась отправлять Павла Климкина в отставку с поста министра иностранных дел.

Как известно, президент Владимир Зеленский 30 мая внес в Раду представление об освобождении Полторака от должности министра обороны.

Сам Полторак после встречи с Зеленским, заявил, что будет возглавлять Министерство обороны до решения Верховной Рады об его отставке.

20 мая Полторак написал заявление на имя Зеленского об отставке.