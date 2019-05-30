Зеленский потребовал от Рады срочно уволить Климкина, Грицака и Полторака

Также в АП готовятся вынести на голосование отставку Луценко.
Президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду Украины представление об освобождении от должностей двух министров и одного чиновника.
Речь идет об отставке Павла Климкина с должности Министра иностранных дел Украины, Степана Полторак - с должности Министра обороны Украины и Василия Грицака от должности Председателя Службы безопасности Украины.
Также Зеленский в представлении отмечает, что настаивает на неотложном рассмотрении парламентом этих вопросов.
Кроме того, в Администрации Президента Украины готовятся материалы об освобождении Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины.
Ранее в четверг, 30 мая, депутаты Верховной Рады провалили отставку Владимира Гройсмана с должности главы Кабмина / премьер-министра Украины.