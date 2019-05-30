Зеленский потребовал от Рады срочно уволить Климкина, Грицака и Полторака

Владимир Зеленский внес еще одно представление в Раду / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду Украины представление об освобождении от должностей двух министров и одного чиновника.

Речь идет об отставке Павла Климкина с должности Министра иностранных дел Украины, Степана Полторак - с должности Министра обороны Украины и Василия Грицака от должности Председателя Службы безопасности Украины.

Также Зеленский в представлении отмечает, что настаивает на неотложном рассмотрении парламентом этих вопросов.

Кроме того, в Администрации Президента Украины готовятся материалы об освобождении Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины.

Ранее в четверг, 30 мая, депутаты Верховной Рады провалили отставку Владимира Гройсмана с должности главы Кабмина / премьер-министра Украины.