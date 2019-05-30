Депутаты Рады провалили отставку премьера Гройсмана

За отставку премьера не набралось и половины нужных голосов.
В четверг, 30 мая, депутаты Верховной Рады не дали нужного числа голосов для отставки Владимира Гройсмана с должности главы Кабмина / премьер-министра Украины.
"За" его уход со второй должности в государстве проголосовали только 97 народных избранников (при необходимом количестве в 226).
Напомним, сразу после своей инаугурации президент Украины Владимир Зеленский публично предложил действующему Кабмину уйти в отставку.
23 мая премьер Гройсман подал в аппарат Рады заявление об отставке.