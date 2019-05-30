Главные новости 30 мая: решается судьба Гройсмана и трагедия с украинским военным вертолетом

Решается судьба Гройсмана / Униан

30 мая у Верховной Рады Украины весьма насыщенный день: среди прочего решается и судьба премьер-министра Владимира Гройсмана.

Также депутаты займутся вопросом предоставления гражданства – и разрешение на временное проживание на территории страны – добровольцам из других государств, которые воюют за Украину на Донбассе (законопроект №3433).

Еще в повестке дня законопроекты:

о предоставлении отпуска усыновителям при усыновлении ребенка-сироты;

проект постановления об Обращении Рады к ООН, ПАСЕ, ПА НАТО, ПА ОБСЕ, национальных парламентов государств мира по осуждению нарушения прав коренных народов в РФ;

ратификация ряда международных договоров.

Кроме того, утро в мире выдалось довольно трагичным. А теперь обо всем по порядку.

Отставка Гройсмана

Еще 20 мая глава Кабинета Министров Украины Владимир Гройсман заявил, что покидает свой пост.

Читайте такжеПолитолог рассказал, кто займет кресло Гройсмана после его увольненияНакануне, 29 мая, Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия поддержал отставку Владимира Гройсмана с должности премьер-министра и Избирательный кодекс.

При этом он заявил, что пойдет на парламентские выборы со своей партией. Уже известно, что Гройсман отказался объединяться с Петром Порошенко. В эфире телеканала ICTV глава правительства рассказал, что экс-президент предлагал ему объединиться и вместе участвовать в выборах в парламент.

Авиакатастрофа военного вертолета на Ровенщине

Неподалеку от населенного пункта Сестрятин в Радивиловском районе Ровенщины потерпел крушение вертолет модели Ми-8 авиации Сухопутных войск ВСУ.

По предварительной информации погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (город Броды Львовской области).

Трагедия в Будапеште: 7 туристов погибли, 21 пропал без вести

В Будапеште на реке Дунай вечером 29 мая во время ливня столкнулся с другим судном и затонул экскурсионный катер. На борту на тот момент находились 33 туриста из Юной Кореи: 30 туристов, 2 гида и фотограф.

В результате трагедии 7 человек погибли, еще 21 туриста сейчас разыскивают. Также пропавшими считаются и двое венгров – члены экипажа катера.

На данный момент спасти удалось 7 человек: они госпитализированы в стабильном состоянии.

Новости мира 30 мая

В Токио состоится четвертый раунд переговоров по Курильским островам. Россию на встрече будут представлять глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Читайте такжеПереговоры Путина о Курилах – урок для Украины

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне займется экстрадицией основателя организации WikiLeaks, австралийца Джулиана Ассанжа.