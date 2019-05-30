Зеленский возложил на Зеркаль ответственную миссию

Зеленский доверил Зеркаль суды против России / УНИАН

Замглавы МИД Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль, которая 22 мая отвергла должность заместителя главы АП, возглавит делегацию для участия в слушаниях Международного суда Организации Объединенных Наций по делу против РФ, которые состоятся в Гааге 3-7 июня 2019 года.

Отметим, что вместе с Зеркаль в состав этой делегации вошли чрезвычайный и полномочный посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, зампред Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сказано в Указе президента Украины Владимира Зеленского №339 от 30 мая, опубликованном на сайте президента.

Своим следующим Указом Зеленский создал делегацию во главе с Еленой Зеркаль для участия в слушаниях Международного трибунала по морскому праву дела о захвате Россией украинских кораблей, которые пройдут в 10-14 июня в Гааге.

Читайте такжеЗеленский нашел замену Зеркаль. Та рассказала, что с ней теперь будетРанее замглавы МИД Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль анонсировала возврат Россией украинских моряков.

Напомним, 25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.

Перед этим в Москве суд оставил под стражей украинских военнопленных моряков. Украинские военнопленные моряки останутся под стражей до 24 июля.

В Кремле заявили, что в случае с инцидентом в Керченским проливе "не применима конвенция по морскому праву 82 года", по этой причине Россия "продолжит отстаивать свою точку зрения".