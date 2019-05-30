Зеленский возложил на Зеркаль ответственную миссию

Замглавы МИД Украины по вопросам евроинтеграции возглавит две важные делегации в делах против России.
Замглавы МИД Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль, которая 22 мая отвергла должность заместителя главы АП, возглавит делегацию для участия в слушаниях Международного суда Организации Объединенных Наций по делу против РФ, которые состоятся в Гааге 3-7 июня 2019 года.
Отметим, что вместе с Зеркаль в состав этой делегации вошли чрезвычайный и полномочный посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, зампред Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сказано в Указе президента Украины Владимира Зеленского №339 от 30 мая, опубликованном на сайте президента.
Своим следующим Указом Зеленский создал делегацию во главе с Еленой Зеркаль для участия в слушаниях Международного трибунала по морскому праву дела о захвате Россией украинских кораблей, которые пройдут в 10-14 июня в Гааге.
Читайте такжеЗеленский нашел замену Зеркаль. Та рассказала, что с ней теперь будетРанее замглавы МИД Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль анонсировала возврат Россией украинских моряков.
Напомним, 25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.
Перед этим в Москве суд оставил под стражей украинских военнопленных моряков. Украинские военнопленные моряки останутся под стражей до 24 июля.
В Кремле заявили, что в случае с инцидентом в Керченским проливе "не применима конвенция по морскому праву 82 года", по этой причине Россия "продолжит отстаивать свою точку зрения".
Захват моряков в Керченском проливе
25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.
РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.
Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".
Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.
25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.
Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.
В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.
В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.
Моряки продолжают оставаться в России под стражей: 20 мая в Москве суд оставил под стражей до 24 июля.