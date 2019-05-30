Зеркаль анонсировала возврат Россией украинских моряков

Елена Зеркаль / Фото: УНИАН

Замглавы МИД Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что Россия в скором времени вернет украинских моряков, которые были захвачены в плен в Керченском проливе.

По ее словам, Москва свое решение не будет связывать с решением Международного трибунала ООН по морскому праву, однако подчеркнула, что такой вердикт является подтверждением правоты Украины в данном конфликте.

"Эти действия были незаконными, нарушающими Международную морскую конвенцию, моряков должны немедленно освободить и вернуть домой", - сказала Зеркаль в эфире 5 канала.

Она также отметила, что ожидает возврата Украине моряков, и Россия оформит возврат так, как это было в случае с активистами Гринписа и их кораблем Arctic Sunrise в 2013 году в связи решением Третейского суда в Гааге.

"Я уверена, что россияне достаточно скоро сами, не связывая это с решением Трибунала, вернут наших моряков. Они это представят, как собственное решение, как волю Владимира Владимировича, и думаю, что так, как это было в другом деле, что касается "Гринписа" и корабля, который называется Arktic Sunrise, они также делали вид, что они не выполняют решение Трибунала, но они выполнили все и даже выплатили компенсацию", — сказала Зеркаль.

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Напомним, 25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.

Перед этим в Москве суд оставил под стражей украинских военнопленных моряков. Украинские военнопленные моряки останутся под стражей до 24 июля.

В Кремле заявили, что в случае с инцидентом в Керченским проливе "не применима конвенция по морскому праву 82 года", по этой причине Россия "продолжит отстаивать свою точку зрения".