В Кремле озвучили "свою точку зрению" на решение трибунала ООН по украинским морякам

По словам Пескова, в случае с Керченским проливом "не применима конвенция по морскому праву 82 года".
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков озвучил позицию Кремля по решению Международного трибунала ООН: тот постановил, что Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков.
Судя по всему, российская сторона не собирается выполнять предписание гамбургского суда. Песков заявил, что в этом вопросе РФ продолжит отстаивать свою точку зрения.
"Российская сторона, безусловно, продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в этой истории", — цитирует кремлевского чиновника РИА Новости.
По его словам, в случае с Керченским проливом "не применима конвенция по морскому праву 82 года" и российский МИД "уже детально это разъяснил".
Накануне сразу несколько российских чиновников озвучили позицию РФ относительно решения Международного трибунала по морскому праву.
Наиболее примечательно реакция так называемого "депутат Госдумы от Республики Крым" Руслана Бальбека: "Если судья высокой квалификации Международного трибунала запутался в бумагах и не видит ничего, кроме обвинений в адрес России, для нас его слова и приговоры ни гроша не стоят".
В свою очередь Киев объявил, как будет наказывать Россию за отказ вернуть моряков. В РФ дерзко огрызнулись. Решение Международного трибунала посол Украины в Германии назвал "историческим".
Захват моряков в Керченском проливе
25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям.
РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.
Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".
Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные.
25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации.
Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении.
В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе.
В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков.
Моряки продолжают оставаться в России под стражей: 20 мая в Москве суд оставил под стражей до 24 июля.