В Кремле озвучили "свою точку зрению" на решение трибунала ООН по украинским морякам / ТАСС

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков озвучил позицию Кремля по решению Международного трибунала ООН: тот постановил, что Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков.

Судя по всему, российская сторона не собирается выполнять предписание гамбургского суда. Песков заявил, что в этом вопросе РФ продолжит отстаивать свою точку зрения.

"Российская сторона, безусловно, продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в этой истории", — цитирует кремлевского чиновника РИА Новости.

По его словам, в случае с Керченским проливом "не применима конвенция по морскому праву 82 года" и российский МИД "уже детально это разъяснил".

Накануне сразу несколько российских чиновников озвучили позицию РФ относительно решения Международного трибунала по морскому праву.

Наиболее примечательно реакция так называемого "депутат Госдумы от Республики Крым" Руслана Бальбека: "Если судья высокой квалификации Международного трибунала запутался в бумагах и не видит ничего, кроме обвинений в адрес России, для нас его слова и приговоры ни гроша не стоят".

В свою очередь Киев объявил, как будет наказывать Россию за отказ вернуть моряков. В РФ дерзко огрызнулись. Решение Международного трибунала посол Украины в Германии назвал "историческим".