В Украине пополнили "черный список" запрещенных книг из России

В Украине запретили еще 5 книг из РФ

Решением Государственного комитета телевидения и радиовещания в Украину запрещен ввоз еще пяти книг из России.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в книгах обнаружили признаки российской пропаганды государства-агрессора.

В детской книге Евгении Поповой и Лилу Рами Найди и покажи. Кем я стану? (Издатель - ООО Клевер-Медиа-Групп) отдельные главы посвящены пропаганде российских силовых структур и военных профессий.

В книге Джедайские техники автор использует для примеров креативного и быстрого мышления символы коммунистической эпохи, отметили в комитете. Подобные примеры "жизнь-подвиг" присутствуют и в книге Марины Мелии Бизнес - это психология.

Читайте такжеУкраина запретила ввоз из РФ книги с "мантрой" об "удивительной России"Также не дано разрешение на ввоз российских переводов книг Фрэнсиса Рэймонда История бизнеса. День за днем и Джолайн Годфри Как научить ребенка обращаться с деньгами, поскольку в их оформлении использована символика государства-агрессора.

Напомним, ранее Госкомтелерадио запретил 19 книг из России, в которых присутствуют признаки пропаганды и коммунистическая символика. Под запрет также подпали некоторые детские издания и книги авторов советского периода.