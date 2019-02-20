Украина запретила ввоз из РФ книги с "мантрой" об "удивительной России"

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Госкомтелерадио Украины расширил список российских изданий, запрещенных к продаже на территории страны.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в него внесли 19 книг, в которых присутствуют признаки пропаганды и коммунистическая символика.

"Не будет распространяться в Украине книга бизнес-консультанта Сергея Бехтерева "Как работать в рабочее время: правила победы над офисным хаосом", которая построена на примерах работы властных структур России. Не представлено разрешения на ввоз книги Игоря Намаконова "Кроссфит мозга: Как подготовить себя к решению нестандартных задач", в которой как мантра повторяются слова "Россия удивительная и удивляющая страна, а мы, ее граждане, удивительные люди", - сообщении.

Под запрет также подпали некоторые детские издания и книги авторов советского периода, в оформлении которых используется коммунистическая и российская символики.

Ранее доктор исторических наук, заведующий отделом новейшей истории и политики Института истории Украины НАН страны Георгий Касьянов объяснил, почему украинская декоммунизация не имеет ничего общего с европейской.