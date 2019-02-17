Историк объяснил, почему украинская декоммунизация не имеет ничего общего с европейской

17 февраля 2019, 04:26

В отличие от Европы, считает Георгий Касьянов, в Украине отсутствуют важные элементы реальной, а не виртуальной декоммунизации.

Знак Днепропетрвовской области
Стела Днепропетрвовской области / dnepr24.com.ua

Затеянное властями переименование Днепропетровской области в Сичеславскую показывает, почему декоммунизация в Украине не имеет ничего общего с декоммунизацией в Восточной и Центральной Европе.

Такое мнение высказал доктор исторических наук, заведующий отделом новейшей истории и политики Института истории Украины НАН страны Георгий Касьянов в интервью Апострофу.

"...У власти был мандат на принятия такого решения. Другой вопрос: как теперь избиратель отнесется к тому, что власть приняла такое решение. Насколько мне известно, к такому переименованию в регионе относятся негативно. Название (Сичеславская область) не имеет реального исторического обоснования. В Украине никогда не было региона с таким историческим названием. Была попытка так назвать город еще во времена Центральной Рады, но она не удалась, потому что ее не стало. Это совершенно политическое конъюнктурное переименование, которое связано с интересами определенной группы депутатов, "убедивших" другую часть депутатов принять такое решение. Можно было переименовать область в Днепровскую - тогда бы не было серьезной идеологической нагрузки. Сторонники переименования говорили о том, что ничего общего с "Петровской" не должно быть, хотя в слове "Днепровская" не нахожу ничего "Петровского" - речь только о Днепре. Город Днепр, Днепровская область - это было бы логично и рационально", - говорит Касьянов.

Читайте такжеВятрович объяснил, почему нужно переименовать Днепропетровскую областьПо его мнению, несмотря на то, что местные жители сталкиваются с более серьезными проблемами, чем переименование области, массового возмущения не будет.

"Однако постепенно в головах жителей этих регионов откладывается мысль, что центральная власть игнорирует их мнение. А это еще накладывается на социально-экономические проблемы. Так что все эти переименования выстрелят во время парламентских выборов", - прогнозирует историк.

В отличие от Европы, считает Касьянов, в Украине отсутствуют важные элементы реальной, а не виртуальной декоммунизации.

"Прежде всего у нас не было полноценной люстрации, тогда как во всех странах этого региона она была проведена, пусть и с разными результатами. В Украине вопрос посткоммунистической люстрации закрыт - больше он подниматься не будет, потому что уже поздно. Разве что в интересах политической дискредитации каких-то оппонентов могут что-то выкопать в архивах", - говорит эксперт.

Историк убежден, что то, что в Украине называют декоммунизацией - это масштабная мистификация общества.

"Масштабная имитация, уводящая от реальных действий и решений, которые могут отрубить под корень все основы постсоветского господства той бывшей номенклатуры, которая по-прежнему наверху, только под другими именами правит страной", - заключил Касьянов.

7 февраля Верховная Рада поддержала законопроект о переименовании Днепропетровской области на Сичеславскую.

Депутаты 240 голосами поддержали законопроект №9310-1. Теперь его должен рассмотреть в Конституционный суд.

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декоммунизация Днепропетровская область
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