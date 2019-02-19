Украина продала арестованное имущество Газпрома

ГТС Украины / УНИАН

Украина продала арестованные 40,2 процента акций компании Газтранзит, принадлежавших Газпрому, за 41 млн грн.

Как сообщает Интерфакс-Украина, покупателем стал венчурный фонд Голдмен.

Принудительно выставленные на продажу акции Газтранзита в конце января 2019 года были проданы за 41,025 млн грн (что на 2 процента выше их стартовой цены).

Конечным бенефициаром Голдмен является Андрей Нестеренко, а управляющим партнером - ООО Группа компаний Инвестиционные партнеры народного депутата Андрея Журжия (Самопомич).

Газтранзит был создан в 1997 году для расширения пропускной способности ГТС Украины для увеличения объемов транзита российского газа в Турцию и страны Балканского региона.

Газпрому и Нафтогазу принадлежит по 40,2174 процента акций Газтранзита, еще 19,5652 процента - турецкой компании Turusgas.

Компания реализует проект по наращиванию мощности магистрального газопровода Ананьев-Тирасполь-Измаил, который проходит по территории Одесской области и Молдовы.

Ранее исполнительный директор НАК Юрий Витренко сообщил, что Киев готов снизить сумму иска к Газпрому до $2 млрд (с $12 млрд) в случае продления контракта на транзит российского газа через Украину после 2019 года.