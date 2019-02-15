Эксперт спрогнозировал результат переговоров по транзиту газа с Газпромом после выборов

Украинская ГТС терпит убытки из-за отсутствия договоренностей по транзиту с Газпромом / Корреспондент

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич высказал мнение, что Газпром намеренно затягивает переговоры по транзиту российского газа через территорию Украины, опасаясь, что после выборов к власти в стране придет другой руководитель.

В Украине тоже не проявляют должной инициативы. Об этом аналитик сказал во время чата в Главреде.

"Рационально – было бы неплохо подписать транзитный контракт, это выручка, это рабочие места, статус транзитера и многое другое. Но при победе Петра Алексеевича и оставлении на своих местах руководства Нафтогаза есть вариант, что контракт может быть не подписан. В таком случае небо не упадет на землю: транзит все равно будет продолжаться, произойдет краткосрочное резервирование мощностей, но в таком случае, насколько мне известно, Газпром в полной мере будет пытаться реализовать план минимизации украинского направления для транзита, конечная точка которого – сдача незначительных объемов газа на восточной границе Украины", - отметил он.

Читайте также"Ответа на вопрос нет": эксперт пояснил вынужденные причины закрытия в Украине угольных шахтПо словам Марунича, неприятным сюрпризом для Украины может стать объем транзитного газа после заключения договоренностей.

"А здесь нас могут ждать неприятные вещи, потому что в таком случае Газпром будет пытаться оставить 20-40 млрд транзита в год. При текущих транзитных тарифах 40 млрд кубометров – это выход "в ноль". 60 – уже около $1 млрд транзитной выручки", - подчеркнул эксперт.

Марунич отметил, что уменьшение транзита газа приведет к нерентабельности украинской ГТС. Он убежден, что не будет сдаваться в данном вопросе и Европа, поскольку европейским потребителям нужен газ по прежней цене.

"Другой кандидат в президенты возможно, будет искать какие-то варианты, Петр Алексеевич будет продолжать ту же политику и, скорее всего, она приведет к тому, что транзитный контракт не будет вообще подписан. А это не очень хорошо – Украине нужен транзитный контракт исходя из экономической целесообразности", - констатировал спикер.

Аналитик добавил, что сейчас переговоры заморожены, поскольку Украина рассчитывает на компенсацию более $2 млрд и не хочет забирать эти средства газом. Однако ое не сомневается, что Северный поток-2 заработает в полную мощность не ранее 2020 года, поэтому Газпром еще несколько лет будет зависеть от решения Киева.

Во время чата в Главреде Марунич также заявил, что проект Северный поток – 2 прошел экологическую экспертизу во всех странах, где дали добро на его прокладку, в частности, в Швеции, Финляндии, Германии и России.