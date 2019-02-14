Эксперт пояснил, как цены на газ уничтожили украинскую химическую промышленность

Цена на газ уничтожила украинский химпром / Фото: УНИАН

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич высказал мнение, что высокие цены на газ обанкторили в Украине практически все предприятия химической промышленности.

Отечественная металлургия приспособилась к постоянно возрастающей стоимости голубого топлива за счет использования кокса и других технологий. Об этом он заявил во время чата в Главреде.

"А влияние на химпром можно проследить по тому, как он сейчас работает – его практически уничтожили. Он не работает. Одесский припортовый завод в прошлом году работал три месяца. Химия в лучшие годы потребляла до 8 млрд кубометров, это была мощная экспортоориентированная отрасль. Ситуация с химпромом – следствие реформы рынка природного газа. Кроме того, запад против средневзвешенной цены для промышленности, которую можно было бы установить, смешав купленный газ с газом собственной добычи. МВФ настаивает на том, что должен быть импортный паритет", - подчеркнул эксперт.

Читайте такжеЭксперт рассказал, какое будущее ждет украинскую газотранспортную системуПо словам Марунича, цена на газ для промышленности не будет снижена, поэтому шансов восстановить отрасль нет, поскольку Запад этого не допустит.

"Единственное, может быть, для химиков, как при Януковиче, будет принято спецпостановление Кабмина, удешевлявшее стоимость газа – процентов на 15, но это производству помогало. Помогло бы и сейчас, но уже и речи об этом быть не может, Запад в Украине этого уже не допустит", - констатировал аналитик.

В качестве примера Марунич привел пример Румынии, где был закрыт завод, принадлежавший крупному олигарху.

"Там была та же история: Румыния имплементировала западные нормы, цена газа на внутреннем рынке резко поднялась и завод перестал быть рентабельным. Просто в Румынии, в отличие от Украины, не настолько развита химическая промышленность – там был один такой завод, а у нас шесть", - подытожил спикер.

Напомним, во время чата в Главреде Марунич напомнил, что министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик за последние три года неоднократно обещал сделать государственные шахты рентабельными, себестоимость продукции по-прежнему превышает продажную цену.