"Ответа на вопрос нет": эксперт пояснил вынужденные причины закрытия в Украине угольных шахт

Эксперт считает все государственные угольные шахты в стране убыточными / УНИАН

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич заявил, что министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик за последние три года неоднократно обещал сделать государственные шахты рентабельными, себестоимость продукции по-прежнему превышает продажную цену.

"Экономика шахт настолько плохая, что их нужно закрывать на что нужны деньги, денег нет, шахтерам не платят зарплату, замкнутый круг, причем в коалиционном соглашении 2014 года говорилось о том, что все эти шахты надо закрыть. Надо начинать с наведения порядка по каждой госшахте – ни предыдущий, ни действующий министр ничего не сделали, ситуация не изменилась ни на йоту", - сказал он во время чата в Главреде.

По словам Марунича, шахты необходимо будет закрыть, поскольку все они были и остаются дотационными.

Читайте такжеПод Днепром на шахте пять человек пострадали из-за вспышки метана"При Януковиче 15 млрд гривен уходило на дотации, в 2014 часть шахт "уехали", сняв нагрузку, но ничего не поменялось – повышение закупочной цены в несколько раз ни к чему не привело для оставшихся. Денег на модернизацию взять неоткуда, потому что сейчас их не хватает даже на зарплаты. Поэтому госдобыча падает и в прошлом году, и в этом. При этом угля стране тоже не хватает. У меня нет ответа на вопрос, как выходить из этой ситуации", - подытожил эксперт.

Во время чата в Главреде Марунич также заявил, что проект Северный поток – 2 прошел экологическую экспертизу во всех странах, где дали добро на его прокладку, в частности, в Швеции, Финляндии, Германии и России.