В Украину не пустили десять российских книг из-за упоминаний о Путине

Увеличивается количество российских книг, которые не могут пересечь границу Украины / Фото: ReadRate

Государственный комитет телевидения и радиовещания не выдал разрешения на ввоз в Украину десяти российских книг компаниям ООО Форс Украина, ООО Якаб Трейд, ООО Эльга-Украина из-за присутствия пропаганды страны-агрессора.

По данным пресс-службы комитета, решение о запрете принял экспертный совет Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции.

"Это, в частности, книги по экономике и менеджменту, в которых рекламируется деятельность российских компаний, к которым в Украине применены экономические санкции. Также не разрешено ввозить в Украину с целью распространения переведенную с английского языка книгу Росса Геддеса "IPO и последующие размещения акций", в предисловии к которой российский издатель распространяет цитаты из выступлений президента страны-агрессора Путина", - говорится в сообщении.

В документе указано, что российская пропаганда обнаружена украинскими экспертами в книгах московских издательств ООО Альпина Паблишер, ООО Олимп-Бизнес, ООО Манн, Иванов и Фербер.

Напомним, ранее Госкомтелерадио запретил 19 книг из России, в которых присутствуют признаки пропаганды и коммунистическая символика. Под запрет также подпали некоторые детские издания и книги авторов советского периода.