Всё Безруков виноват! В Украине запретили книгу Довлатова

Из-за Безрукова в Украине запретили книгу Довлатова / Скриншот видео с youtube.com

Госкомтелерадио Украины расширило список российских книг, запрещенных к продаже на территории страны.

Как сообщается на сайте ведомства, обновленный перечень запрещенной литературы пополнили 13 российских изданий, среди которых оказался и сборник сочинений Сергея Довлатова. Название книги не уточняется, однако озвучена причина запрета: в предисловии упомянут российский актер Сергей Безруков, который включен в список деятелей культуры, угрожающих безопасности Украины. Таким образом, заявили в Госкомтелерадио, в предисловии пропагандируется "имперская идеология и ее апологеты".

Скорее всего, речь идет о повести "Заповедник". По ее мотивам зимой 2018 года в российский прокат вышел одноименный фильм с участием Безрукова.

Также под запрет попали книги: "Путь запредельного" Евгения Торчинова, "Убеждай и побеждай" Никиты Непряхина, "Балканы: окраины империй" Андрея Шарого и детские сборники, в оформлении которых есть "коммунистическая символика или символика государства-агрессора".

Ранее под запретом оказались детективы ряда российских писателей: А. Максимовой, Д. Донцовой, романы Анны и Сергея Литвиновых, И. Осипова и А. Шевцовой, книги Л. Стрельникова и Л. Секлитова "Огонь Прометея", книга Андреса Ридела "Книжные воры", антология "Поэзия серебряного века" и некоторые другие.

Также в Украине запретили книги Симоненко и Табачника. Госкомтелерадио внесло 19 книг в реестр запрещенной литературы.