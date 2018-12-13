Романы Донцовой, Шевцовой, Литвиновых: в Украину запретили ввозить книги российских писателей

Книги Дарьи Донцовой в Украину отныне ввозить нельзя / Фото: dontsova.ru

Государственный комитет телевидения и радиовещания официально запретил ввозить на территорию Украины 26 книг, содержащих элементы российской пропаганды.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в перечень попали детские книги и детективы авторства российских писателей.

В Госкомтелерадио констатировали, что запрещенные детские книги "пропитаны коммунистической идеологией и проиллюстрированы ее символами", а также "под видом детских энциклопедий распространяют мифы о сверхдержаве России".

Под запретом оказались детективы ряда российских писателей: А. Максимовой, Д. Донцовой, романы Анны и Сергея Литвиновых, И. Осипова и А. Шевцовой, книги Л. Стрельникова и Л. Секлитова "Огонь Прометея", книга Андреса Ридела "Книжные воры", антология "Поэзия серебряного века" и некоторые другие.

Под запрет также попала антология "Поэзия серебряного века" из-за поэмы Осипа Мандельштама о Сталине.

Напомним, ранее вне закона в Украине были объявлены книги Дарьи Дезомбре и известной российской детективщицы Татьяны Устиновой.