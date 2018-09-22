В Украине запретили ввоз российских детективов и книг по нумерологии

Указанные в списке книги признаны пропагандистскими и прокремлевскими / Фото: ReadRate

Госкомтелерадио огласило новый ряд книг, которые отныне запрещены к ввозу в Украину - на этот раз под раздачу попали "произведения" Дарьи Дезомбре и известной российской детективщицы Татьяны Устиновой, сообщает пресс-служба ведомства.

Эксперты, оценивавшие степень санкций к книгам, заявили, что в детективах писательниц "героизируются силовые структуры страны-агрессора"; запретили также книгу "Все, что должен знать каждый образованный мальчик", в которой "навязываются идеи "русского мира", пропагандируются имперские геополитические доктрины, предусматривающие объединение народов вокруг государства-агрессора". Под запретом оказалась и Читайте такжеВ Украине запретили ввозить книгу Прилепина и Шария об убитом Бузине"Большая книга нумерологии" Александра Александрова (в ней есть глава о президенте РФ Владимире Путине и "ложные данные по истории Украины").

В произведении Андрея Филимонова "Головастик и святые" экспертов ведомства не устроили высказывания "в стиле российской пропаганды в адрес украинцев", а также ненормативная лексика.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине запретили книги бывшего "главкоммуниста" Петра Симоненко и одиозного экс-министра Дмитрия Табачника.