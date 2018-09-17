В Украине запретили ввозить книгу Прилепина и Шария об убитом Бузине

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Госкомитет по телевидению и радиовещанию расширил до 201 книги перечень изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимой Украины, пропаганду насилия, а также разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте Госкомтелерадио. Согласно обнародованным данным, перечень пополнился книгой "Почему Украина не Европа" Виктории Путилиной, а также книгой "Олесь Бузина. Пророк и мученик" (авторы − Александр Чаленко, Захар Прилепин, Анатолий Шарий).

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине запретили книги бывшего "главкоммуниста" Петра Симоненко и одиозного экс-министра Дмитрия Табачника.