Адмистрация Facebook удалила аккаунт одиозного видеоблогера Анатолия Шария

27 августа 2018, 13:13

В последнее время на страницу Шария были подписваны около 280 тысяч человек.

Шарий
Анатолий Шарий / 24СМИ

Администрация социальной сети Facebook удалила персональную страницу известного своими резкими высказываниями в адрес Украины и ее властей видеоблогера Анатолия Шария.

Соответствующее сообщение было опубликовано его супругой Ольгой. "У Анатолия Шария удалили основной аккаунт с 280 000 подписчиков. Без объяснения причин, без писем, без уведомлений", - написала она.

Ольша Шарий однозначно расценила такую меру администраторов соцсети как влияние текущих политических процессов в Украине. "Это стоит расценивать, как начало предвыборного сезона?", - написала она.

Позднее удаление своего аккаунта порталу "Взгляд" прокомментировал и сам Шарий.

"Атака началась несколько дней назад. Что интересно, это практически совпало с призывом Порошенко включаться в информационную войну". Вначале они заблокировали верифицированный аккаунт, потом на него пришло еще несколько жалоб, причем за комментарии, оставленные в 2012 году. То есть Facebook тогда это разрешал, потом начал запрещать. И они его заблокировали на 30 дней, а на меньше меня и не блокируют", – сказал он.

Как предположил видеоблогер, к блокировке его аккаунта причастны некие представители украинских властей, действующие через "своих" модераторов в соцсети Facebook. "Я убежден, я абсолютно уверен на 100%, что это делается через людей, которые там находятся и, по всей видимости, плюют на возможную потерю рабочего места. Я не верю в какие-то вселенские заговоры или решение вопроса через Госдеп, но это делают через людей, которые засели в администрации Facebook", − подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Шарий "подловил" советника Порошенко на использовании неонацистской символики.

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Украина аккаунт блог Facebook видеоблогер Анатолий Шарий
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