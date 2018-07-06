"1.4.8.8": советника Порошенко подловили на использовании неонацистской символики. Фото

Блогер Анатолий Шарий подловил советника президента Петра Порошенко Юрия Бирюкова на использовании неонацистского лозунга на своей странице в Facebook.

"Общаги стримить мы не бросим, 1.4.8.8", — написал Бирюков.

После чего под его постом кое-кто из его же друзей отметил, что "не использовал бы подобную символику". "1488? Серьезно?" – писали люди.

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Позднее Бирюков этот пост удалил, однако Шарий успел сделать соответствующие скриншоты.

Юрий Бирюков с августа 2014 года занимает пост советника президента. В октябре того же года он стал помощником еще и министра обороны страны.

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А "14/88", из-за которого разразился скандал – это кодовый лозунг неонацистов, который они приветствуют как приветствие или подпись. "14" здесь означит число слов в лозунге, придуманном неонацистом Дэвидом Лэйном, а "88" — это отсылка к высказыванию фюрера Адольфа Гитлера длиной в 88 слов. Кроме того, число 88 – это еще и закодированное нацистское приветствие "Хайль Гитлер!" ("Heil Hitler!"), так как буква "H" в латинском алфавите стоит восьмой.