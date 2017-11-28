Прилепин "искренне поехал головой" — российский журналист

Приехавший на захваченную часть Донбасса российский писатель, идеолог "русского мира", активный сторонник боевиков самопровозглашенной "ДНР" Захар Прилепин "искренне поехал головой".

Пособник террористов "типа нашел свой рай на земле и живет по тем представлениям, по которым хотел жить", говорится в блоге на "Обозревателе" журналиста-россиянина Аркадия Бабченко.

В то же время автор подчеркнул, что они с литератором "были довольно дружны и неплохо общались".

"Если ты приезжаешь в такие "государства" и становишься заместителем комбата, лезешь на войну и пытаешься занимать какие-то должности, надо понимать, что жить ты будешь, наверное, хорошо, но не долго", — добавил блогер.

По его словам, "если опускаешься головой в гадюшник, то надо понимать, что он может иметь за собой последствия". "Мы когда-то с Прилепиным были довольно дружны и неплохо общались, поэтому могу вам сказать, что он искреннее поехал головой, типа нашел свой рай на земле и живет по тем представлениям, по которым хотел жить", — отметил Бабченко.

"Мечта жизни — перевести семью вместе с детьми в гадюшник, утром ездить на войну, возвращаться домой к жене, а потом после обеда пойти с ней и обвенчаться и получить трофейный обрез. Вот у человека такое представление о счастье", — утверждает журналист.

Напомним, в подконтрольном боевикам Донецке Захар Прилепин обвенчался со своей женой Марией после 20 лет супружеской жизни. На церемонии и банкете, в частности, были главарь "ДНР" Александр Захарченко, "министр доходов" псевдореспублики Александр Тимофеев ("Ташкент"), а также российская певица Юлия Чичерина.