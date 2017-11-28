Прилепин "искренне поехал головой" — российский журналист

На неподконтрольной Киеву части Донбасса писатель "типа нашел свой рай на земле", отметил Бабченко.
Приехавший на захваченную часть Донбасса российский писатель, идеолог "русского мира", активный сторонник боевиков самопровозглашенной "ДНР" Захар Прилепин "искренне поехал головой".
Пособник террористов "типа нашел свой рай на земле и живет по тем представлениям, по которым хотел жить", говорится в блоге на "Обозревателе" журналиста-россиянина Аркадия Бабченко.
В то же время автор подчеркнул, что они с литератором "были довольно дружны и неплохо общались".
"Если ты приезжаешь в такие "государства" и становишься заместителем комбата, лезешь на войну и пытаешься занимать какие-то должности, надо понимать, что жить ты будешь, наверное, хорошо, но не долго", — добавил блогер.
По его словам, "если опускаешься головой в гадюшник, то надо понимать, что он может иметь за собой последствия". "Мы когда-то с Прилепиным были довольно дружны и неплохо общались, поэтому могу вам сказать, что он искреннее поехал головой, типа нашел свой рай на земле и живет по тем представлениям, по которым хотел жить", — отметил Бабченко.
"Мечта жизни — перевести семью вместе с детьми в гадюшник, утром ездить на войну, возвращаться домой к жене, а потом после обеда пойти с ней и обвенчаться и получить трофейный обрез. Вот у человека такое представление о счастье", — утверждает журналист.
Напомним, в подконтрольном боевикам Донецке Захар Прилепин обвенчался со своей женой Марией после 20 лет супружеской жизни. На церемонии и банкете, в частности, были главарь "ДНР" Александр Захарченко, "министр доходов" псевдореспублики Александр Тимофеев ("Ташкент"), а также российская певица Юлия Чичерина.