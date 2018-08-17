Украина придумала новые санкции против России

В Украине рассматривают санкции против российских книгоиздателей. / фото: czecho.ru

В Раду внесли законопроект о новых персональных специальных экономических и других санкциях против российских предприятий.

Как сообщил Госкомтелерадио, на этот раз речь идет о ряде российских издательств, которых обвиняют в создании и распространении продукции антиукраинского характера. По данным ведомства, содержание выпускаемых ими книжных изданий направлено на "ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательство на права и свободы человека".

Читайте такжеВ Украине запретили ввоз российских книг о вещем Олеге и княгине ОльгеНазвания изданий не указаны. Известно лишь, что в перечне 192 издания и 35 издательств России.

Если Рада одобрит проект, то документ вынесут на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны.

Ранее Госкомтелерадио Украины запретило ввозить в страну российский учебник автора Марины Гацкевич "Английский язык для школьников и абитуриентов: топики, упражнения, диалоги": там Киев назван столицей России. Также запрещен ввоз сборника биографий "Шпионки. 12 женщин, рискнувшие всем".

В июле сообщалось, что Госкомтелерадио инициировал введение санкций против 12 российских издательств и сайтов. В список вошли, в частности, произведения Захара Прилепина, Эдуарда Лимонова, Александра Дугина.

Ранее первый зампред Госкомитета Богдан Червак сообщил о разработке закона, который ратифицирует полный запрет на ввоз книг из России. "Наша принципиальная позиция заключается не только в введении санкций, но и во внесении изменений в законодательство, согласно которым будет полностью запрещено поступление книг из Российской Федерации. Уже создана рабочая группа, которая разрабатывает такой закон", - заявил Червак.

Напомним, Госкомтелерадио опубликовало обновленный перечень запрещенных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение терактов, посягательство на права и свободы человека, еще 19 книгами.