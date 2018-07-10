Украина анонсировала новые санкции против России

Госкомитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания инициировал введение санкций против 12 российских издательств и сайтов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Госкомтелерадио составляет перечень российских изданий, содержание которых в том числе "направлено на ликвидацию независимости Украины". "По состоянию на 10 июля в перечень внесены 184 наименования книжной продукции (...) Распространение такой продукции может содержать признаки преступлений, предусмотренных ст. 109, 110, 300 и 436 УК Украины", - говорится в сообщении.

В список вошли в частности произведения Захара Прилепина, Эдуарда Лимонова, Александра Дугина.

"Госкомтелерадио подготовило и направило на согласование заинтересованным органам проект соответствующего правительственного распоряжения, которым предусмотрено применение санкций в отношении 12 юридических лиц Российской Федерации", - отметили в ведомстве.

Ранее первый зампред Госкомитета Богдан Червак сообщил о разработке закона, который ратифицирует полный запрет на ввоз книг из России.

"Наша принципиальная позиция заключается не только в введении санкций, но и во внесении изменений в законодательство, согласно которым будет полностью запрещено поступление книг из Российской Федерации. Уже создана рабочая группа, которая разрабатывает такой закон", - заявил Червак.