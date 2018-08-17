В Украине издали книгу с изображением Крыма в составе России, опубликовано фото

Скандальная книга издательства "Ранок" / Facebook/С.Громенко

В Украине выпустили книгу "Растительный мир", в которой аннексированный Россией Крым обозначен российской территорией.

Пособие увидело свет в харьковском издательстве учебной литературы "Ранок", а о скандале написал журналист Сергей Громенко на своей странице в Facebook.

Отметим, что к раскрутке скандала приложила руку администратор интернет-сообщества издательства, которая в комментарии опровергла принадлежность Крыма к Европе.

"Отмечу, что автор иллюстраций обозначил части света, а не государства. И тем, кто знает географию, должно быть известно, что полуостров Крым относится к Евразии, а Украина — к Европе", — отметила она.

Громенко не оставил без внимания этот пост, а также указал на другие неточности в книге.

"Издательство "Ранок" зашкварилось — нарисовало Крым российским. Казалось бы, полный абзац. А потом в комменты пришли оправдываться — и абзац стал вообще бездонным. ПыСы. Для знатоков — попробуйте на карте найти Грузию, Македонию, Калининградскую область и границу между Сирией и Ираком (надеюсь, это не ИГИЛ нарисовано)", — написал Громенко.

Кроме того, по его данным, "Ранок" продает свою продукцию на российском рынке, поэтому публикация антиукраинских материалов вполне объяснима.

Напомним, в Раду внесли законопроект о новых персональных специальных экономических и других санкциях против российских предприятий. Речь идет о ряде российских издательств, которых обвиняют в создании и распространении продукции антиукраинского характера.