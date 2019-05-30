Новая атака Филарета: Епифания обвинили в нарушении православной традиции

Патриарх Филарет и митрополит Епифаний / vidomosti.kiev.ua

Действия предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания о принятии в епархию протоиерея Александра Трофимлюка и Свято-Покровского прихода являются нарушением архиерейской присяги, заявил патриарх Филарет.

Как подчеркнул он в своем письме на имя Епифания, такие действия главы ПЦУ "грубо нарушают церковную православную традицию".

"Получил Ваш указ о принятии в свою епархию запрещенного мной в священнослужении протоиерея Александра Трофимлюка и Свято-Покровского прихода на Соломенке, с ее духовенством, без отпускной грамоты.

Читайте такжеВ чем суть конфликта Филарета и ЕпифанияТакие действия не приведут к единству нашей Церкви и всего украинского православия, но к разрушению того, что привело к получению томоса об автокефалии и Вашего избрания на должность предстоятеля", - написал Филарет Епифанию.

Напомним, ранее Епифаний объявил документы Филарета вне закона.