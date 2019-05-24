Конфликт в ПЦУ: Филарет разглядел "промосковские силы" вокруг Епифания

Патриарх Филарет / УНИАН

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил о том, что на предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания влияют промосковские силы.

"Что интересно, на нашего предстоятеля митрополита Епифания влияют антиукраинские, промосковские силы. Поэтому из-за этого принимаются отрицательные решения", - цитирует Филарета Еспрессо.

Он подчеркнул, что задача этих промосковских сил - разрушить Киевский патриархат, который должен стать гарантом независимости украинской церкви.

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В свою очередь митрополит Епифаний подчеркнул, что Филарет не будет нести ответственность за конфликт, который развернулся в ПЦУ, сообщает ТСН.

"Нет, абсолютно. Не было ни одного предложения о наказании, потому что нет канонических оснований для того, чтобы наказывать кого-то за что-то. Поэтому все пытались убедить, доказать, что та позиция, которая была обнародована до этого времени, является разрушительной", - резюмировал Епифаний.

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Напомним, 24 мая состоялся синод Православной церкви Украины.

Он засвидетельствовал внутреннее единство Православной церкви Украины и выразил поддержку предстоятелю церкви, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

В то же время Филарет оказался единственным, кто не подписал пункт о верности уставу ПЦУ на Синоде.