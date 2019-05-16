Церковный скандал: Епифаний назвал Филарета лжецом

Митрополит Епифаний / УНИАН

Глава поместной церкви Украины митрополит Епифаний назвал безосновательными обвинения в том, что он пытался отправить на покой почетного патриарха Филарета и что за ним кто-то стоит.

"Я говорил о том, что я как предстоятель самостоятельно, то есть единолично, могу принимать не все решения. Потому что 15 декабря на Объединительном соборе мы заложили другую модель руководства церковью", - сказал митрополит в интервью ВВС News Украина.

Епифаний отметил, что существует мнение, что возможно единолично управлять церковью, но в ПЦУ хотят быть открытой, демократической церковью, которая руководствуется синодом, архиерейским собором и поместным собором.

"В своих решениях я учитываю мнение архиереев и духовенства. Требования ко мне - чтобы я единолично изменил то, что было принято 15 декабря на соборе. Однако мы управляем церковью коллегиально, мы отходим от норм, которые существовали в предыдущих структурах. Нельзя единолично принимать решения, тем более, когда это вопреки уставу, томосу, решению собора", - заявил предстоятель ПЦУ.

Относительно обвинений Филарета, что он слишком прислушивается к украинской власти и Константинополю, Епифаний заявил, что не руководствуется указаниями ли, власти ли Константинополя.

"Никто не имеет права вмешиваться в наши внутренние дела - ни государство, ни другая поместная православная церковь, даже Вселенский патриарх. Но обращаться к нему за советами или объяснениями определенных моментов, касающихся томоса или устава, мы имеем право", - сказал митрополит.

При этом Епифаний отметил, что не игнорировал мнение почетного патриарха, часто с ним общался и общается, но нужно понять формат общения.

"Нужно понять различие между советами и ультиматумами. Общаясь с почетным патриархом Филаретом я неоднократно ему это подчеркивал - я готов прислушиваться к его советам", - сказал Епифаний.

Также он прокомментировал обвинения Филарета о том, что якобы пытается отправить его на покой.

"Это откровенная ложь. Наоборот, я как предстоятель, защищал патриарха Филарета. И благодаря моей позиции ему оставили город Киев и все то, чем он руководит сейчас. Велись определенные дискуссии среди архиереев, которые присутствуют на Священном синоде, относительно его статуса. А именно: предлагали, чтобы он руководил приходами в Киевской области, а не столицы", - сказал Епифаний.

Напомним, ранее патриарх Филарет рассказал, что глава ПЦУ митрополит Епифаний не соблюдает тех договоренностей, которые были достигнуты на Соборе 15 декабря 2018 в соборе св.Софии. Филарет добавил, что нарушил договоренности и пока еще действующий президент Украины П. Порошенко.

Также почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что Москва довольна положением дел в УПЦ, и то, чего она не могла достичь различными усилиями, достигает сейчас делами нынешнего предстоятеля УПЦ.Напомним, ранее появилась информация о конфликте между почетным патриархом ПЦУ Филаретом и митрополитом Епифанием.

Также ранее СМИ рассказали о планах патриарха Филарета по восстановлению УПЦ КП.