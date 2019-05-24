Церковный скандал: Филарет наотрез отказался скрепить своей подписью верность ПЦУ

Филарет отказался быть верным ПЦУ / Reuters

В пятницу, 24 мая, состоялся Синод Православной церкви Украины, на котором решался вопрос единства церкви. По итогам встречи было принято несколько решений, но одно из них саботировал почетный патриарх Филарет.

По словам главы ПЦУ Епифания, Филарет оказался единственным, кто не подписал пункт о верности уставу ПЦУ на Синоде.

"Мы приняли решение, что ПЦУ будет руководствоваться священным писанием, священным преданием и тем уставом, который был принят 15 декабря тут в стенах Софии Киевской. Печально, что последнее решение не было подписано только одним членом - патриархом Филаретом", - отметил Епифаний во время брифинга, передает ТСН Live.

К слову, голос Филарета ни на что не повлиял, так как решение считается принятым даже в том случае, если один член Синода не заверил подписью документ.

Напомним, ранее патриарх Филарет рассказал, как его одурачил Порошенко и Епифаний.

Также ранее сообщалось, что почетный патриарх Украины Филарет отказывается выполнять три пункта томоса об автокефалии.

Также ранее СМИ рассказали о планах патриарха Филарета по восстановлению УПЦ КП.