"Не подлежат исполнению": Епифаний объявил документы Филарета вне закона

Епифаний взял в свое личное подчинение приход Покрова Пресвятой Богородицы.
Все документы, изданные патриархом Филаретом от имени Киевского патриархата после получения Украиной томоса об автокефалии, являются недействительными.
Об этом идет речь в указе за подписью предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания.
"Любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, выданные после 30 января 2019, является недействительными и не подлежат исполнению в Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)", - сказано в документе.
Кроме того, этим же документом Епифаний взял в свое личное подчинение приход Покрова Пресвятой Богородицы в Соломенском районе Киева, настоятелем которого является протоиерей Александр Трофимлюк.
Напомним, 24 мая состоялся синод Православной церкви Украины.
Он засвидетельствовал внутреннее единство Православной церкви Украины и выразил поддержку предстоятелю церкви, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.
В то же время Филарет оказался единственным, кто не подписал пункт о верности уставу ПЦУ на Синоде.