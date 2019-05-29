"Не подлежат исполнению": Епифаний объявил документы Филарета вне закона

Патриарх Филарет и митрополит Епифаний / vidomosti.kiev.ua

Все документы, изданные патриархом Филаретом от имени Киевского патриархата после получения Украиной томоса об автокефалии, являются недействительными.

Об этом идет речь в указе за подписью предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания.

"Любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, выданные после 30 января 2019, является недействительными и не подлежат исполнению в Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)", - сказано в документе.

Кроме того, этим же документом Епифаний взял в свое личное подчинение приход Покрова Пресвятой Богородицы в Соломенском районе Киева, настоятелем которого является протоиерей Александр Трофимлюк.

Напомним, 24 мая состоялся синод Православной церкви Украины.

Он засвидетельствовал внутреннее единство Православной церкви Украины и выразил поддержку предстоятелю церкви, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

В то же время Филарет оказался единственным, кто не подписал пункт о верности уставу ПЦУ на Синоде.