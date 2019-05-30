7 трупов, 21 человек пропал: в затонувший в Будапеште теплоход врезалось судно под управлением украинца

30 мая 2019, 15:59

По информации венгерской полиции, Viking Sygin под руководством украинца выполнял речной круиз по Дунаю из немецкого города Пассау в Будапешт.

Теплоходом Viking Sygin управлял украинец / hvg.hu

Вечером 29 мая на Дунае у здания парламента в Будапеште произошла ужасная трагедия, в результате которой семь человек погибли, еще семь удалось спасти, 21 человек считается пропавшим без вести. Управлял судном Viking Sygin, который ударил прогулочный теплоход Русалка с 33 корейскими туристами и двумя членами экипажа на борту, украинец.

По информации венгерской полиции, Viking Sygin под руководством украинца выполнял речной круиз по Дунаю из немецкого города Пассау в Будапешт.

В полиции особо подчеркнули, что у украинского капитана судна большой опыт работы.

Отмечается, что допрос уже был, но подробностей не обнародовали. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в полиции опубликовали видео, на котором отчетливо видно, как Viking Sygin на огромной скорости влетает в Русалку, после чего она через 7 секунд переворачивается на бок и уходит под воду, сообщает hvg.hu.

Добавим, что только спустя 10 минут после ужасной аварии был послан сигнал SOS, но кто его послал, венгерская полиция не знает.

Стало известно также, что судно Viking Sygin принадлежит швейцарской компании Viking River Cruises, его длина 135 метров, ширина -  29 метров.

К поисковой операции привлекли один из военных кораблей и дайверов венгерской армии. Обломки лодки лежат на глубине 3-4 метра.

Напомним, ранее сообщалось, у берегов Норвегии потерпел бедствие круизный лайнер.

Также ранее у берегов Турции затонул сухогруз Volgo-Balt 214, шедший под флагом Панамы. В МИД Украины сообщили, что из 13 членов экипажа судна 11 — украинцы. В результате крушения судна погибли четверо наших соотечественников, а остальные члены экипажа были госпитализированы.

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