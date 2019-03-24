Пол ходуном и падающий потолок: у берегов Норвегии терпит бедствие круизный лайнер

У западного побережья Норвегии круизный лайнер Viking Sky лег в дрейф из-за отказа двигателей.

Около 1,3 тысячи пассажиров пришлось эвакуировать вертолетами. С началом эвакуации волны относили лайнер к берегу, однако позднее удалось запустить один двигатель.

По сообщению Associated Press, в районе инцидента наблюдаются сложные метеорологические условия.

CRUISE SHIP CHAOS: Furniture slides from side-to-side on a Norwegian cruise ship experiencing engine failure amid severe winds and choppy water. Rescue helicopters had to airlift more than 1,300 people from the distressed ship. https://t.co/vU7r8gwktSpic.twitter.com/UNdpuJ49aS — ABC News (@ABC) March 24, 2019

Большинство пассажиров - американские и британские туристы, отправившиеся в 12-дневный круиз вокруг Норвегии.

С судна продолжается эвакуация пассажиров: людей вывозят вертолетами, поднимая их на борт по одному. Спустить спасательные шлюпки нет возможности из-за сильного ветра.

По меньшей мере 16 пассажиров лайнера получили травмы, трое из них госпитализированы — в том числе 90-летний мужчина и его 70-летняя жена, на которых обрушились панели потолка.

Напомним, 7 января у берегов Турции затонул сухогруз Volgo-Balt 214, шедший под флагом Панамы. В МИД Украины сообщили, что из 13 членов экипажа судна 11 — украинцы. В результате крушения судна погибли четверо наших соотечественников, а остальные члены экипажа были госпитализированы.