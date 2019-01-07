Кораблекрушение у берегов Турции: посол назвал число погибших украинцев

У берегов Турции затонуло судно с украинцами / sg.gov.tr

В результате кораблекрушения грузового судна у побережья Турции погибли четверо украинцев, сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Сегодня утром возле берегов Самсуна из-за погодных условий затонуло торговое судно. Из 13 членов экипажа 11 были украинцами. Береговой охраной были оперативно проведены необходимые меры. К сожалению, не удалось спасти 4 наших соотечественников", - написал Сибига в Twitter.

1/1Туреччина. Сьогодні вранці біля берегів Самсуна через погодні умови затонуло торгове судно.З 13 членів екіпажу 11 були громадянами України.Береговою охороною було оперативно вжиті належні заходи. На жаль, не вдалося врятувати 4 наших співвітчизників. — Andrii Sybiha ?? (@andrii_sybiha) January 7, 2019

По его словам, семерых членов экипажа отправили в больнице Самсуна, на место трагедии выехал консул Украины.

Напомним, ранее в Азовском море затонула российская баржа.