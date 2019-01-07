У берегов Турции затонуло судно с украинцами: есть погибшие и пропавшие без вести

Операция по поиску и спасению людей продолжается.
В Черном море 148 километрах от берегов турецкой провинции Самсун затонул балкер под панамским флагом, в результате погибли двое, еще четверо пропали без вести.
Судно с тринадцатью членами экипажа на борту вышло из российского порта в Азовском море. Среди членов экипажа было девять граждан Украины, двое граждан Азербайджана и двое россиян
Судно перевозило груз с углем. 7 января был подан сигнал бедствия у северного побережья Турции, передает Reuters.
При этом удалось спасти семь членов экипажа, операция по поиску и спасению людей продолжалается.
#SONDAKİKA— EHA MEDYA (@eha_medya) January 7, 2019
Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun açıklarında batan gemide 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de kurtarıldığını açıkladı.
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В спасательной операции принимает участие самолет, два вертолета и две лодоки.
Напомним, ранее в Азовском море затонула российская баржа.