У берегов Турции затонуло судно с украинцами: есть погибшие и пропавшие без вести

У берегов Турции затонуло судно/ aa.com.tr

В Черном море 148 километрах от берегов турецкой провинции Самсун затонул балкер под панамским флагом, в результате погибли двое, еще четверо пропали без вести.

Судно с тринадцатью членами экипажа на борту вышло из российского порта в Азовском море. Среди членов экипажа было девять граждан Украины, двое граждан Азербайджана и двое россиян

Судно перевозило груз с углем. 7 января был подан сигнал бедствия у северного побережья Турции, передает Reuters.

При этом удалось спасти семь членов экипажа, операция по поиску и спасению людей продолжалается.

#SONDAKİKA

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun açıklarında batan gemide 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de kurtarıldığını açıkladı.

pic.twitter.com/6NtbyBty9T — EHA MEDYA (@eha_medya) January 7, 2019

В спасательной операции принимает участие самолет, два вертолета и две лодоки.

Напомним, ранее в Азовском море затонула российская баржа.