В Азовском море затонула российская баржа

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В Азовском море на глубине 10 метров затонула российская баржа с 2,3 тыс. тонн пшеницы на борту.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Россморречфлота, людей на борту судна не было.

"Судовой ход в этом районе свободен. Людей на борту баржи не было. Загрязнения окружающей среды нет", - приводит агентство слова собеседника.

В район затопления баржи прибыл буксир.

Ранее Москва призвала Киев воздержаться от "авантюр", направленных на одностороннее установление госграницы в Азовском море.

"Российская Федерация открыта к конструктивному диалогу по ситуации в Азовском море и хотела бы предостеречь Украину от противоречащих международному праву попыток пересмотреть нынешний статус Азовского моря как внутренних вод двух стран. В этой связи призываем Киев воздержаться от любых авантюр, направленных на одностороннее установление государственной границы в Азовском море, которую Россия не признает", - заявили в МИД РФ.