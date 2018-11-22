Кризис в Азовском море: Москва обвинила Киев в милитаризации региона

Российская береговая охрана / ru.wikipedia.org

Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море, а дислоцированные там силы в основном используются для охраны Крымского моста, заявили в Министерстве иностранных дел России.

Как говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД РФ, действия Украины, которая объявила о создании военно-морской базы в Бердянске и систематически закрывает отдельные районы Азовского моря для проведения артиллерийских стрельб, как раз и направлены на милитаризацию Азовского моря.

"Российская Федерация открыта к конструктивному диалогу по ситуации в Азовском море и хотела бы предостеречь Украину от противоречащих международному праву попыток пересмотреть нынешний статус Азовского моря как внутренних вод двух стран. В этой связи призываем Киев воздержаться от любых авантюр, направленных на одностороннее установление государственной границы в Азовском море, которую Россия не признает", - подчеркивается в нем.

Как сказано в заявлении, Россия возлагает ответственность за возможное дальнейшее обострение ситуации в Азово-Керченской акватории на Украину и государства, поддерживающие ее провокационные действия.

Также подчеркивается, что конфронтационный курс Киева на дестабилизацию российско-украинских связей находит поддержку у ряда государств, включая страны-члены Европейского союза.

Читайте также"Образумьте украинцев": в Госдуме ответили на угрозы ЕС по Азову

"Россия решительно отвергает любые обвинения в свой адрес относительно агрессивных и незаконных действий в Азовском море и Керченском проливе. С момента воссоединения Республики Крым и г.Севастополя с Россией, эти территории составляют неотъемлемую часть Российской Федерации, которая в соответствии с международным правом осуществляет свой суверенитет, суверенные права и юрисдикцию в морских пространствах, прилегающих к Крымскому полуострову. Проводимые там мероприятия соответствуют международному праву, направлены на обеспечение национальной безопасности и соразмерны угрозам, исходящим от экстремистов, в том числе украинских, в адрес России", - заявили в ведомстве.

Кроме того, в МИД РФ добавили, что осуществляемые Береговой охраной Пограничной службы ФСБ России проверки судов в Азово-Керченской акватории обоснованы и правомерны. Увеличение их числа с апреля 2018 г. вызвано усилением мер безопасности в Керченском проливе в связи с вводом в эксплуатацию первой очереди Крымского моста, а не желанием оказать политическое либо экономическое давление на Украину, как это пытаются представить в Киеве, Вашингтоне и Брюсселе.

Отметим, что накануне Министерство иностранных дел Великобритании призвало Россию не препятствовать следованию торговых судов в украинские порты через Керченский пролив в Азовском море.

Таким образом Великобритания присоединилась к призывам в рамках заседания Совета Европейского Союза на уровне министров иностранных дел стран ЕС к России, которая должна прекратить задерживать или препятствовать движению судов, которые направляются в Азовское море.

Напомним, в Азовском море в акватории Ейска сотрудники погрануправления ФСБ РФ по Краснодарскому краю задержали украинское рыболовецкое судно.

Ранее представитель президента в Верховной Раде нардеп от "БПП" Ирина Луценко заявила, что в случае закрытия Азовского моря для украинских судов, ответ официального Киева будет жестким.