У Порошенко пригрозили РФ жестким ответом в случае закрытия Азовского моря

17 ноября 2018, 09:19

Украина начнет уголовные производства против должностных лиц и действий РФ.

Азовское море
Азовское море

В случае закрытия Азовского моря для украинских судов, ответ официального Киева будет жестким.

Об этом заявила представитель президента в Верховной Раде нардеп от "БПП" Ирина Луценко", передает "Укринформ".

"Реакция Украины будет жесткой, мы имеем несколько исков о нарушении Российской Федерацией международной конвенции по морскому праву", - приводит агентство слова Луценко.

Она предупредила, что если Россия перекроет Азовское море, Украина начнет уголовные производства против должностных лиц и действий РФ, кроме того, последует реакция от Службы безопасности Украины и пограничников.

Накануне член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что Россия может закрыть Азовское море для Украины. По его словам, Киев сам буквально "толкает" Москву на такие меры.

"И я не исключаю, что подобные действия могут последовать", - сказал Клинцевич.

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Россия Украина Ирина Луценко Азовское море
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