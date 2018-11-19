ФСБ задержала в Азовском море украинское судно

Ейская коса

В Азовском море в акватории Ейска сотрудники погрануправления ФСБ РФ по Краснодарскому краю задержали украинское рыболовецкое судно.

"Иностранное маломерное плавсредство было обнаружено в районе Ейской косы. Его задержали и доставили в порт Ейска. В моторном катере типа "Тунец" были обнаружены свыше 240 кг рыбы, включая 17 особей запрещенного к вылову судака, а также десяток сетей", - сообщает "Интерфакс".

По словам российских пограничников, задержанные не смогли пояснить, в какой части Азовского моря они выловили рыбу. Улов и сети изъяли.

Ранее представитель президента в Верховной Раде нардеп от "БПП" Ирина Луценко заявила, что в случае закрытия Азовского моря для украинских судов, ответ официального Киева будет жестким. "Реакция Украины будет жесткой, мы имеем несколько исков о нарушении Российской Федерацией международной конвенции по морскому праву", - сказала Луценко.

Накануне член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что Россия может закрыть Азовское море для Украины. По его словам, Киев сам буквально "толкает" Москву на такие меры. "И я не исключаю, что подобные действия могут последовать", - сказал Клинцевич.