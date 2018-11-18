Украинский генерал спрогнозировал последствия перекрытия Азовского моря для России

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Перекрытие Россией Азовского моря для Украины обернется дальнейшими санкциями Запада против Москвы.

Такое мнение выразил экс-замглавы генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью "Апострофу".

"Перекрыть море они, конечно, могут. Но это приведет к дальнейшим международным санкциям, которые выльются для Путина в миллиарды, которые он бы не хотел терять. К примеру, могут быть введены санкции против их портов", - считает Романенко.

По его словам, в Кремле учитывают, что дальнейшее обострение в Азовском море больно ударит по нему самому.

"Они надеются на президентские и парламентские выборы в Украине - на ситуацию, которую они более дешево и эффективно для себя разыграют. Поэтому, с точки зрения их аналитиков, им невыгодно дальше обострять ситуацию. А Украине тоже нельзя бездействовать - надо отстаивать свои позиции", - отметил он, подчеркнув ,что военный сценарий сейчас для Украины невыгоден.

"Возможен ли военный сценарий на Азове? Вряд ли. Возможно будет продолжаться блокировка кораблей в Азовском море. У нас есть определенные силы, но у них - больше. Мы не сможем отвечать. В таком случае нужно заострять и переводить ситуацию в широкомасштабную войну, которая на текущий момент нецелесообразна для Украины", - заключил эксперт.

Читайте такжеУкраинский генерал назвал возможную причину полномасштабной войны Украины с РоссиейРанее представитель президента в Верховной Раде нардеп от "БПП" Ирина Луценко заявила, что в случае закрытия Азовского моря для украинских судов, ответ официального Киева будет жестким. "Реакция Украины будет жесткой, мы имеем несколько исков о нарушении Российской Федерацией международной конвенции по морскому праву", - сказала Луценко.

Накануне член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что Россия может закрыть Азовское море для Украины. По его словам, Киев сам буквально "толкает" Москву на такие меры. "И я не исключаю, что подобные действия могут последовать", - сказал Клинцевич.