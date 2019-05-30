Роспуск Рады: Конституционный суд определился с датой рассмотрения судьбы парламента

КСУ займется делом о роспуске Рады 4 июня / Униан

30 мая, в четверг, в Конституционном суде Украины определились с датой рассмотрения дела о законности указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Рады.

Согласно сообщения, которое размещено на официальном сайте КСУ, 4 июня 2019 года состоится заседание Большой палаты КСУ, которая рассмотрит "вопрос относительно определения формы конституционного производства в деле по представлению 62 народных депутатов относительно конституционности указа Зеленского".

Отметим, что Верховный суд 27 мая решил не открывать производство по делу относительно иска к президенту Владимиру Зеленскому о признании противоправным и недействительным указа о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля, поскольку рассмотрение такого дела находится в юрисдикции Конституционного суда.

Напомним, что 21 мая, на следующий день после инаугурации, Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля. Указ был опубликован 23 мая в правительственном издании Урядовый курьер, после публикации документ вступил в силу.

В этот же день в Верховный суд Украины поступил иск на указ Зеленского о роспуске парламента. Заявитель просил признать документ противоправным и недействительным.

Позже глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук предупредила, что нынешние законы не позволяют ЦИК вовремя завершить подготовку к досрочным выборам в Верховную Раду 2019. В нашей стране 24 мая стартовал избирательный процесс.