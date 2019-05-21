Показательное выступление: зачем Гройсман подал в отставку и чем это грозит Украине

Глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман покидает свой пост.

Об этом он заявил на срочном брифинге, который созвал после инаугурационной речи Владимира Зеленского в Верховной Раде.

Политолог Андрей Вигиринский объяснил Главреду, что досрочная отставка Кабинета министров – маловероятна.

"За нее в Раде никто не проголосует. А если Гройсман уйдет, то его функции будет исполнять его первый заместитель на время предстоящих двух месяцев избирательной кампании. И это сути не поменяет. Также, глава Кабмина вносится президентом по согласованию с коалицией депутатских фракций. А коалиции у нас нет. Соответственно, отсутствует субъект внесения. При существующей модели формирование нового правительства делает невозможным", - объясняет политолог.

Если Рада проголосует за отставку Гройсмана, то его обязанности будет исполнять Степан Кубив, как первый вице-премьер. Правда, делать это он будет с приставкой и.о., рассказал Главреду политолог Алексей Якубин.

"Что касается Гройсмана, то очень многое зависит от коалиции, которой в Раде нет. Кандидатуру нового премьера подает коалиция. Для того, чтобы подать кандидатуру нового премьера, нужна новая коалиция. Учитывая заявленные планы о досрочном роспуске парламента, я не думаю, что мы сейчас сможем увидеть новую коалицию, которая подаст нового премьера, это маловероятно. То есть, скорее всего Гройсман будет оставаться на должности, если конечно не возникнет вопрос с его отставкой в самой Раде. И тогда просто кто-то будет исполняющим обязанности. Например, первый вице-премьер Степан Кубив. Но для Владимира Зеленского от этого редька не будет слаще", - говорит нам Якубин.

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И объяснил, в чем был смысл предложения Владимира Зеленского к чиновникам Кабмина написать заявление об уходе.

"Чтобы общество и представители международных делегаций видели, что новый президент ни у кого ничего не вымогает. Он просто предлагает им цивилизованно написать заявление и уйти в отставку, если они не могут сделать определенных вещей. Не просто так прозвучала фраза и цитата Рейгана. Это было прямая наводка на действующий Кабмин – вы рассказываете, что не можете ничего сделать, потому что вы проблема. Потому, если вы говорите, что не можете сделать и думаете, что я буду готов это терпеть, то вы ошибаетесь. Он показал, что готов на тот состав министров, которые есть сейчас, начинать публичное давление параллельно с досрочными выборами", - объяснил нам Якубин.

Впрочем, политический эксперт Сергей Быков объяснил нам – Владимир Гройсман собирался уволится сразу же после второго тура выборов.

"Отставка Владимира Борисовича была запланирована еще до второго тура президентских выборов. И уже был готов текст заявления об отставке. Он собрался идти на выборы во главе партии "Люди важливі", о чем ранее заявлял. Технически то, что он сегодня он написал заявление и обратился к парламенту принять ее, еще ничего не гарантирует. Я не думаю, что в Раде откажутся проголосовать за отставку действующего премьера. И в последующем это тянет за собой отставку всего правительства", – допускает Быков.

И если парламент поддержит процедуры, и правительство уйдет в отставку, то у нас начнется глубинный системный политический кризис, прогнозирует эксперт.

"Исполнительная власть у нас достаточно специфична. Ведь Кабмин не подконтролен президенту. Он подотчетен именно Верховной Раде. И именно поэтому Гройсман и писал заявление к парламенту. И если еще по состоянию на пятницу можно было сформировать коалицию, она могла быть временной, технической. После этого отправить действующее правительство в отставку и назначить новое. Сейчас Владимир Борисович будет исполнять обязанности премьера, как и все министры до тех пор, пока не будет назначения новых", - объясняет эксперт.

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Он напоминает, что в парламентско-президентской республике главный орган – это Рада. И чтобы как-то минимизировать риски кризиса, депутаты должны проголосовать за главу Минобороны, МИДа, главу СБУ. Все эти должности – квота президента.

"Конечно, может повториться ситуация, которая произошла при президенте Викторе Ющенко. В 2005-ом функция Кабмина перешла в СНБО, а главой Совета нацбезопасности стал Петр Порошенко. По факту тогда у нас было два правительства. И пользуясь статьей Конституции о том, что президент является гарантом соблюдения Конституции, Ющенко передал функции параллельного правления в СНБО. Я надеюсь, что новоизбранный президент не пойдет по такому сценарию, поскольку это перетягивание власти в сторону президента. А Владимир Зеленский говорит о том, что хочет поменять систему", - уточнил Быков.

Эксперт объясняет негативные последствия политического кризиса.

"У нас сейчас запущен бюджетный процесс, и в июне правительством должна быть подана бюджетная резолюция — макроэкономические показатели, на основе которых будет разрабатываться следующий бюджет. Очевидно, что действующее правительство эту бюджетную резолюцию не подаст, что приведет к осложнениям в формировании бюджетного процесса", - объясняет Быков.

Он добавляет, что в этом году мы должны выплатить 470 млрд. гривен по обязательствам — это наши внутренние и внешние долги. А до конца июня мы должны выплатить 156 млрд. грн.

"Также, сейчас должна быть начата подготовка к отопительному сезону, вопросы ценообразования на энергорынке - это прямая прерогатива правительства. Поэтому к приближающемуся отопительному сезону мы можем столкнуться с рядом существенных проблем, которые не только связаны с недополучением российской газа через европейские прокладки, но и с банальной безопасностью трубопроводов и энергосетей", - говорит политолог.