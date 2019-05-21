Показательное выступление: зачем Гройсман подал в отставку и чем это грозит Украине

21 мая 2019, 10:54

Если парламент поддержит процедуры, и правительство уйдет в отставку, то у нас начнется глубинный системный политический кризис.

Петр Порошенко, Владимир Гройсман

Глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман покидает свой пост. 

Об этом он заявил на срочном брифинге, который созвал после инаугурационной речи Владимира Зеленского в Верховной Раде.

Политолог Андрей Вигиринский объяснил Главреду, что досрочная отставка Кабинета министров – маловероятна.

"За нее в Раде никто не проголосует. А если Гройсман уйдет, то его функции будет исполнять его первый заместитель на время предстоящих двух месяцев избирательной кампании. И это сути не поменяет. Также, глава Кабмина вносится президентом по согласованию с коалицией депутатских фракций. А коалиции у нас нет.  Соответственно, отсутствует субъект внесения. При существующей модели формирование нового правительства делает невозможным", - объясняет политолог.

Если Рада проголосует за отставку Гройсмана, то его обязанности будет исполнять Степан Кубив, как первый вице-премьер. Правда, делать это он будет с приставкой и.о., рассказал Главреду политолог Алексей Якубин.

"Что касается Гройсмана, то очень многое зависит от коалиции, которой в Раде нет. Кандидатуру нового премьера подает коалиция. Для того, чтобы подать кандидатуру нового премьера, нужна новая коалиция. Учитывая заявленные планы о досрочном роспуске парламента, я не думаю, что мы сейчас сможем увидеть новую коалицию, которая подаст нового премьера, это маловероятно. То есть, скорее всего Гройсман будет оставаться на должности, если конечно не возникнет вопрос с его отставкой в самой Раде. И тогда просто кто-то будет исполняющим обязанности. Например, первый вице-премьер Степан Кубив. Но для Владимира Зеленского от этого редька не будет слаще", - говорит нам Якубин.

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И объяснил, в чем был смысл предложения Владимира Зеленского к чиновникам Кабмина написать заявление об уходе.

"Чтобы общество и представители международных делегаций видели, что новый президент ни у кого ничего не вымогает. Он просто предлагает им цивилизованно написать заявление и уйти в отставку, если они не могут сделать определенных вещей. Не просто так прозвучала фраза и цитата Рейгана. Это было прямая наводка на действующий Кабмин – вы рассказываете, что не можете ничего сделать, потому что вы проблема. Потому, если вы говорите, что не можете сделать и думаете, что я буду готов это терпеть, то вы ошибаетесь. Он показал, что готов на тот состав министров, которые есть сейчас, начинать публичное давление параллельно с досрочными выборами", - объяснил нам Якубин.

Впрочем, политический эксперт Сергей Быков объяснил нам – Владимир Гройсман собирался уволится сразу же после второго тура выборов.

"Отставка Владимира Борисовича была запланирована еще до второго тура президентских выборов. И уже был готов текст заявления об отставке. Он собрался идти на выборы во главе партии "Люди важливі", о чем ранее заявлял. Технически то, что он сегодня он написал заявление и обратился к парламенту принять ее, еще ничего не гарантирует. Я не думаю, что в Раде откажутся проголосовать за отставку действующего премьера. И в последующем это тянет за собой отставку всего правительства",  – допускает Быков.

И если парламент поддержит процедуры, и правительство уйдет в отставку, то у нас начнется глубинный системный политический кризис, прогнозирует эксперт.

"Исполнительная власть у нас достаточно специфична. Ведь Кабмин не подконтролен президенту. Он подотчетен именно Верховной Раде. И именно поэтому Гройсман и писал заявление к парламенту. И если еще по состоянию на пятницу можно было сформировать коалицию, она могла быть временной, технической. После этого отправить действующее правительство в отставку и назначить новое. Сейчас Владимир Борисович будет исполнять обязанности премьера, как и все министры до тех пор, пока не будет назначения новых", - объясняет эксперт.

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Он напоминает, что в парламентско-президентской республике главный орган – это Рада. И чтобы как-то минимизировать риски кризиса, депутаты должны проголосовать за главу Минобороны, МИДа, главу СБУ. Все эти должности – квота президента.

"Конечно, может повториться ситуация, которая произошла при президенте Викторе Ющенко. В 2005-ом функция Кабмина перешла в СНБО, а главой Совета нацбезопасности стал Петр Порошенко. По факту тогда у нас было два правительства. И пользуясь статьей Конституции о том, что президент является гарантом соблюдения Конституции, Ющенко передал функции параллельного правления в СНБО. Я надеюсь, что новоизбранный президент не пойдет по такому сценарию, поскольку это перетягивание власти в сторону президента. А Владимир Зеленский говорит о том, что хочет поменять систему", - уточнил Быков.

Эксперт объясняет негативные последствия политического кризиса.

"У нас сейчас запущен бюджетный процесс, и в июне правительством должна быть подана бюджетная резолюция — макроэкономические показатели, на основе которых будет разрабатываться следующий бюджет. Очевидно, что действующее правительство эту бюджетную резолюцию не подаст, что приведет к осложнениям в формировании бюджетного процесса", - объясняет Быков.

Он добавляет, что в этом году мы должны выплатить 470 млрд. гривен по обязательствам — это наши внутренние и внешние долги. А до конца июня мы должны выплатить 156 млрд. грн.

"Также, сейчас должна быть начата подготовка к отопительному сезону, вопросы ценообразования на энергорынке - это прямая прерогатива правительства. Поэтому к приближающемуся отопительному сезону мы можем столкнуться с рядом существенных проблем, которые не только связаны с недополучением российской газа через европейские прокладки, но и с банальной безопасностью трубопроводов и энергосетей", - говорит политолог.

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Владимир Зеленский отставка Кабмина Владимир Гройсман
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