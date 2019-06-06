Рада отказалась отправлять Климкина в отставку

Верховная Рада не отправила Павла Климкина в отставку

В четверг, 6 июня, Верховная Рада отказалась отправлять Павла Климкина в отставку с поста министра иностранных дел.

Спикер парламента Андрей Парубий вынес на голосование два проекта постановления относительно отставки Климкина, и оба документа не набрали необходимого количества голосов.

Просьбу Климкина об отставке — проект постановления №10367 — поддержал 141 нардеп, а 167 — не голосовали.

За другой документ — представление президента Владимира Зеленского об увольнении Климкина (№10346) — проголосовали 137 народных избранников, а не голосовал 171 парламентарий.

Ранее Павел Климкин сообщил, что написал заявление об увольнении с поста министра иностранных дел. Позже стало известно, что Владимир Зеленский потребовал от Рады срочно уволить Климкина.