Главные новости 6 июня: погодный "удар" по Украине и планы Рады по кадровым вопросам

Украина пережила погодный "удар" / lviv.dsns.gov.ua

В четверг, 6 июня, стало известно, что в ряде областей Украины бушевала непогода, в частности, были сильные дожди.

В это же день в 10:00 должно начаться пленарное заседание Верховной Рады, нардепы планируют рассмотреть кадровые вопросы.

Кроме того, эксперт сказал, какое наказание может грозить полицейским за убийство 5-летнего мальчика в Киевской области.

Также появилась информация, что дипломат дал "радужный" прогноз относительно встречи президента Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 6 июня.

Погодный "удар" по Украине

В Украине в среду, 5 июня, и в ночь на четверг, 6 число, в ряде областей бушевала непогода — 80 населенных пунктов остались без электричества, повалены десятки деревьев и подтоплены десятки домов.

Без электроснабжения остались населенные пункты в семи областях — в Херсонской (18 н.п.), в Черкасской (17 н.п.), в Житомирской (14 н.п.), в Киевской (12 н.п.), в Хмельницкой (9 н.п.), в Кировоградской (шесть н.п.) и в Волынской (четыре н.п.).

Планы Рады по кадровым вопросам

В повестку дня парламента включены проекты постановлений об отставке Павла Климкина с поста министра иностранных дел, Степана Полторака — с поста министра обороны и Василия Грицака — с поста Службы безопасности Украины.

Убийство 5-летнего мальчика: какое наказание "светит" копам

Замдиректора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко полагает, что полицейских из Переяслав-Хмельницкого Киевской области суд может признать виновными в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова по неосторожности — копов могут приговорить к пяти годам лишения свободы.

Убийство 5-летнего мальчика: какое наказание "светит" копам

Замдиректора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко полагает, что полицейских из Переяслав-Хмельницкого Киевской области суд может признать виновными в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова по неосторожности — копов могут приговорить к пяти годам лишения свободы.

Радужный прогноз насчет встречи Владимир Зеленский — Дональд Трамп

Дипломат Андрей Телиженко считает, что если встреча Трампа с Зеленским будет успешной, то американский лидер может присоединиться к переговорам насчет решения конфликта на востоке Украины с президентом России Владимиром Путиным или представителем РФ.