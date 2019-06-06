Дипломат спрогнозировал "радужный" исход встречи Зеленский — Трамп

Если переговоры Владимир Зеленский — Дональд Трамп пройдут успешно, что президент США может присоединиться к переговорам с Владимиром Путиным, спрогнозировал дипломат / Главред

Приглашение от президента США Дональда Трампа украинскому лидеру Владимиру Зеленскому посетить Вашингтон с официальным визитом является сигналом того, что Штаты хотят видеть Украину в орбите союзников.

Глава США хочет до конца своего президентского срока завершить мировые конфликты, которые сейчас происходят, в частности, конфликт на Донбассе, рассказал дипломат Андрей Телиженко в эфире ObozTV.

По словам собеседника, если переговоры между Трампом и Зеленским будут успешными, то американский лидер может присоединиться к переговорам насчет решения конфликта на востоке Украины с президентом России Владимиром Путиным или представителем РФ.

"Приглашение от… Трампа — это сигнал того, что США хотят видеть Украину в орбите союзников. Там готовят в Конгрессе законопроект о том, чтобы признать Украину ближайшим союзником США. Там хотят проявить уважение к новой власти… показать, что они готовы работать с Украиной", — сказал эксперт.

Напомним, 1 июня стало известно, что Владимир Зеленский получил приглашение от Дональда Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом. СМИ писали, что встреча Трампа с Зеленским может состояться в августе-сентябре, правда, уже после встречи американского президента с Владимиром Путиным.