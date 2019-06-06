Поваленные деревья, подтопленные дома: в ряде областей Украины "накуролесила" непогода

В Украине из-за непогоды были повалены десятки деревьев и подтоплены дома, сообщили спасатели / lviv.dsns.gov.ua

В Украине в среду, 5 июня, и в ночь на четверг, 6 число, в ряде областей бушевала непогода — 80 населенных пунктов остались без электричества, повалены десятки деревьев и подтоплены десятки домов.

Без электроснабжения остались населенные пункты в семи областях — в Херсонской (18 н.п.), в Черкасской (17 н.п.), в Житомирской (14 н.п.), в Киевской (12 н.п.), в Хмельницкой (9 н.п.), в Кировоградской (шесть н.п.) и в Волынской (четыре н.п.), сообщили в ГСЧС.

По данным спасателей, в среду в селе Казачьи Лагеря Херсонской области из-за непогоды были повалены около 50 деревьев, повреждены крыши 50 зданий, в частности, одной школы. Позже в населенном пункте расчистили улицы и проезды, убрали 37 деревьев.

Также в среду в городе Гайворон Кировоградской области из-за интенсивных осадков были подтоплены 20 жилых домов и 48 приусадебных участков.

В Винницкой области 5-6 июня в селе Мартыновка Жмеринского района и в селе Ставки Бершадского района в результате интенсивных осадков подтоплены 21 жилой дом и 26 приусадебных участков.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской и в Ивано-Франковской областях Украины ливни спровоцировали наводнение, было подтоплено много домохозяйств. Уровень воды постепенно спадал.