Убийство 5-летнего мальчика: эксперт сказал, какое наказание грозит копам

За убийство Кирилла Тлявова копам грозит 5 лет тюрьмы, спрогнозировал эксперт / Фото: УНИАН

Замдиректора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко считает, что полицейских из Переяслав-Хмельницкого Киевской области суд может признать виновными в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова по неосторожности.

Копов могут приговорить к пяти годам лишения свободы, рассказал эксперт в эфире ObozTV.

По его мнению, сейчас "адвокаты и обвиняемые решили "играть в долгую", играть на то, чтобы вообще отвертеться от всех обвинений".

"…Я не вижу тут оснований для умышленного убийства. Скорее всего, было убийство по неосторожности. Если я не ошибаюсь, это от трех до пяти лет... их к пяти годам могут приговорить", — заявил собеседник.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий Кирилл Тлявов получил пулевое ранение головы, у ребенка был поврежден головной мозг. Позже СМИ писали, что в мальчика стреляли пьяные полицейские. Вечером 3 июня мальчик скончался в больнице.

На следующий день — 4 июня — в Киеве Голосеевский райсуд решил взять под стражу на 60 дней без возможности внесения залога двух подозреваемых в убийстве ребенка: 42-летнего Владимира Петровца и 31-летнего Ивана Приходько.