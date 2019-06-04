"Стрелял ребенок": адвокат сообщил неожиданные детали в деле об убийстве 5-летнего мальчика под Киевом

Кирилл Тлявов / Фейсбук Татьяны Тляововой

Следователи пока не нашли оружие, из которого был убит 5-летний ребенок Кирилл Тлявов в Переяславе-Хмельницком Киевской области, заявил адвокат семьи погибшего мальчика Александр Щербина.

Он сообщил, что в момент совершения преступления вместе с двумя подозреваемым находилось несовершеннолетнее лицо - сын одного из патрульных, владельца дома, в котором во время обыска были найдены патроны.

"Один из подозреваемых имел при себе оружие - это было его оружие, и его ребенок пользовался этим оружием и осуществлял выстрелы", - сказал адвокат.

Он отметил, что во время обыска были изъяты гильзы и патроны, а оружие не найдено, передает УНИАН.

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Щербина подтвердил слова прокурора о том, что освидетельствование подозреваемых на состояние алкогольного опьянения не проводилось, о состоянии опьянения, которое является отягчающим обстоятельством, известно лишь из показаний свидетелей. Щербина добавил, что доказать это обстоятельство документально уже невозможно.

В то же время прокурор Владислав Волян объяснил, почему обоим полицейским Владимиру Петровцу и Ивану Приходько инкриминируется именно умышленное убийство, а не убийство по неосторожности.

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"Оба подозреваемых являются жителями Переяслава-Хмельницкого. Это все случилось возле их места жительства, в гостях у одного из них. Там жилая застройка. Известно, что там ходят люди, играют дети. И поэтому, стреляя, даже не видя цели, человека, осуществление выстрела в такой обстановке свидетельствует о преднамеренности убийства", - сказал прокурор.

Кроме того, прокурор сообщил, что пока не установлено, кто именно из двух подозреваемых попал в ребенка, однако убийство квалифицировано как групповое преступление, и поэтому оба подозреваемых будут отвечать за его совершение.

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Также он добавил, что к ходатайству об избрании меры пресечения подозреваемым не были приобщены показания несовершеннолетнего брата погибшего мальчика, поскольку, по словам прокурора, неизвестно, в какое время и когда эти показания были зафиксированы.

Напомним, 4 июня, суд избрал меру пресечения обоим подозреваемым в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залогов.