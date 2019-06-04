Убийство ребенка под Киевом: суд принял решение по подозреваемому копу

Иван Приходько на скамье подсудимых / Страна

Голосеевский районный суд Киева на своем заседании во вторник, 4 июня, принял решение об аресте на 60 дней без возможности залога для 31-летнего Ивана Приходько, которого подозревают в смерти 5-летнего Кирилла Тлявова.

При этом прокуратура отмечала риски побега подозреваемого, давления на свидетелей, уничтожения вещественных доказательств, передает Громадське.

Прокуроры заявили, что были допрошены другие свидетели Петровец и Кривошея, которые находились рядом с Приходько, когда они совершили выстрел, в результате которого погиб ребенок. С ними были проведены следственные эксперименты.

Читайте такжеПьяная стрельба под Киевом: копам, которые убили ребенка, выдвинули еще одно обвинениеОтметим, что сам Приходько отрицал свою вину и стрельбу в направлении ребенка.

"Я сам отец 2 детей, я понимаю это горе... Прошу разобраться в данной ситуации... Я не стрелял в том направлении", - заявил подсудимый.

Адвокат Приходько заявил суду, что сторона обвинения не доказала причастность его подзащитного к этому преступлению.

В частности, он отметил, что в материалах суда говорится, что свидетель преступления по фамилии Кривошея также осуществлял выстрелы, но ему не сообщено о подозрении.

Защитник просит провести дополнительные следственные эксперименты, чтобы определить, кто именно из фигурантов дела совершил смертоносный выстрел.

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Напомним, накануне вечером в Киеве возле здания МВД собрались активисты с требованием расследовать убийство полицейскими пятилетнего мальчика в Переяслав-Хмельницком.

Люди принесли к зданию ведомства свечи, детские игрушки и мотивационные плакаты для руководства МВД.