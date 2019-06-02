Пьяная стрельба под Киевом: задержаны полицейские, тяжело ранившие ребенка

Под Киевом полицейские ранили ребенка / SKELET-info

В Переяслав-Хмельницком Киевской области по подозрению в тяжелом ранении 5-летнего ребенка задержаны двое подозреваемых

Как рассказал глава Нацполиции Сергей Князев, полицией проводится расследование в порядке статьи 208 УПК.

Он сообщил, что задержанные полицейские во время совершения преступления находились вне службы, без табельного оружия, в состоянии алкогольного опьянения.

"Сейчас они находятся в отделении полиции, где с ними проводят первоочередные следственные действия. В дальнейшем все собранные доказательства и показания будут переданы по подследственности в ГБР", - сообщил Князев.

Он также добавил, что раненого ребенка транспортировали на лечение в Киев.

"Сейчас ребенка удалось транспортировать в Киев, где за его жизнь борются лучшие врачи государства", - написал он.

Напомним, в конце марта в Запорожье двое детей — мальчики, 2005 и 2006 г.р., на улице подорвались на гранате.